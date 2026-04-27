Ученые заявили о снижении численности куликов на Куликовом поле
07:00 27.04.2026 (обновлено: 10:35 27.04.2026)

Ученые заявили о снижении численности куликов на Куликовом поле

  • Эксперты фиксируют уменьшение численности куликов на Куликовом поле.
  • По их словам, основные причины сокращения численности куликов — браконьерство, распашка полей и уменьшение площади болот.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Снижение численности куликов на территории Куликова поля фиксируют эксперты. В числе основных причин — браконьерство, распашка полей, а также уменьшение площади болот, сообщила научный сотрудник государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ирина Ануфриева.
По ее словам, сейчас на территории заповедника обитает порядка 170 видов птиц, среди которых встречаются редкие, в том числе занесенные в Красную книгу. К таким редким видам Ануфриева относит и куликов, хотя раньше эти птицы были привычными обитателями здешних мест.
"Несколько десятилетий назад кулики довольно часто встречались, так как на территории музея и в его окрестностях была обширная болотистая местность. Но в последнее время из-за потепления площадь болот сокращается, что приводит к уменьшению численности куликов", — рассказала она.
Помимо исчезновения болотистых местностей, эксперт называет и другие причины сокращения численности куликов, связанные с воздействием человека на окружающую среду.
© Фото : Ирина Ануфриева
Зуек
Зуек
Зуек
© Фото : Ирина Ануфриева
1 из 4
© Фото : Ирина Ануфриева
Травник
Травник
Травник
© Фото : Ирина Ануфриева
2 из 4
© Фото : Ирина Ануфриева
Большой веретенник
Большой веретенник
Большой веретенник
© Фото : Ирина Ануфриева
3 из 4
© Фото : Ирина Ануфриева
Бекас
Бекас
Бекас
© Фото : Ирина Ануфриева
4 из 4
Зуек
© Фото : Ирина Ануфриева
1 из 4
Травник
© Фото : Ирина Ануфриева
2 из 4
Большой веретенник
© Фото : Ирина Ануфриева
3 из 4
Бекас
© Фото : Ирина Ануфриева
4 из 4
"Еще две основные причины, почему мы фиксируем уменьшение количества куликов, — это браконьерство, то есть охота, а также усиленная распашка полей в этих местностях. И вот все воздействие человека, конечно, тоже влияет на популяцию птиц", — пояснила Ануфриева.
Ежегодно на Куликовом поле для всех желающих познакомиться с миром пернатых проходит экскурсия-квест "На крыльях Победы". Участники фотографируют птиц, а собранные данные помогают ученым вести мониторинг орнитофауны музея-заповедника. В этом году мероприятие состоится 2 мая.
 
