Ученые заявили о снижении численности куликов на Куликовом поле

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Снижение численности куликов на территории Куликова поля фиксируют эксперты. В числе основных причин — браконьерство, распашка полей, а также уменьшение площади болот, сообщила научный сотрудник государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ирина Ануфриева.

По ее словам, сейчас на территории заповедника обитает порядка 170 видов птиц, среди которых встречаются редкие, в том числе занесенные в Красную книгу. К таким редким видам Ануфриева относит и куликов, хотя раньше эти птицы были привычными обитателями здешних мест.

"Несколько десятилетий назад кулики довольно часто встречались, так как на территории музея и в его окрестностях была обширная болотистая местность. Но в последнее время из-за потепления площадь болот сокращается, что приводит к уменьшению численности куликов", — рассказала она.

Помимо исчезновения болотистых местностей, эксперт называет и другие причины сокращения численности куликов, связанные с воздействием человека на окружающую среду.

© Фото : Ирина Ануфриева Зуек © Фото : Ирина Ануфриева Травник © Фото : Ирина Ануфриева Большой веретенник © Фото : Ирина Ануфриева Бекас

"Еще две основные причины, почему мы фиксируем уменьшение количества куликов, — это браконьерство, то есть охота, а также усиленная распашка полей в этих местностях. И вот все воздействие человека, конечно, тоже влияет на популяцию птиц", — пояснила Ануфриева.