В Белгородской области мужчина пострадал, наступив на мину ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Мужчина наступил на мину ВСУ на собственном участке в селе Нехотеевка Белгородской области и получил травматическую ампутацию голени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ВСУ. В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что состояние пострадавшего тяжелое, в настоящее время медики проводят ему операцию.
Губернатор призвал жителей быть предельно бдительными, особенно в преддверии праздников, и напомнил о необходимости сообщать о подозрительных предметах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
