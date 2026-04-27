В Белгородской области мужчина пострадал, наступив на мину ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина наступил на мину ВСУ на собственном участке в селе Нехотеевка в Белгородской области.

Пострадавший получил травматическую ампутацию голени и был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

Состояние мужчины тяжелое, сейчас медики проводят ему операцию.

БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Мужчина наступил на мину ВСУ на собственном участке в селе Нехотеевка Белгородской области и получил травматическую ампутацию голени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ВСУ . В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что состояние пострадавшего тяжелое, в настоящее время медики проводят ему операцию.