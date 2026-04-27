17:00 27.04.2026 (обновлено: 17:02 27.04.2026)
В Белгородской области мужчина пострадал, наступив на мину ВСУ на своем участке

БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Мужчина наступил на мину ВСУ на собственном участке в селе Нехотеевка Белгородской области и получил травматическую ампутацию голени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ВСУ. В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что состояние пострадавшего тяжелое, в настоящее время медики проводят ему операцию.
Губернатор призвал жителей быть предельно бдительными, особенно в преддверии праздников, и напомнил о необходимости сообщать о подозрительных предметах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
