Мособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю - РИА Новости, 27.04.2026
14:52 27.04.2026
Мособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю

Специалисты Мособлводоканала совершили свыше 35 операций на колодцах за неделю

© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской областиМособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю
Мособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Мособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты Мособлводоканала за неделю провели в Подмосковье больше 35 операций на колодцах, рабочие ремонтировали и чистили канализационные и водопроводные колодцы, а также обновляли люки, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Подготовка инфраструктуры к лету находится в активной фазе. Особое внимание уделяется профилактике и поддержанию работы систем водоснабжения и водоотведения. За неделю выполнено 168 плановых профилактических и ремонтных мероприятий на разных объектах.
Например, Орехово-Зуевский филиал отремонтировал канализационную насосную станцию на улице Советской в деревне Давыдово. В самом Орехово-Зуеве на улице Тарасова починили камеру холодного водоснабжения. На станции обезжелезивания в деревне Новое на улице Советской прочистили обратный клапан.
В поселке Мишеронский муниципального округа Шатура на улице Майская заменили однометровый участок трубы из полиэтилена низкого давления и установили четыре соединительные муфты с патрубками фланцевыми раструбными компенсирующими диаметром 150 миллиметров. В поселке Черусти отремонтировали водопроводный колодец, который питает железнодорожный вокзал.
В Электростали на улице Юбилейная заменили пожарный гидрант.
За прошлую неделю сотрудники предприятия сделали 730 разных работ. Из них специалисты 297 раз устраняли засоры в канализационных трубах. Еще 74 операции пришлись на восстановление насосов и фильтров, а также на диагностику электрических систем и автоматики на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах. И еще 74 раза ремонтировали поврежденные участки труб холодного водоснабжения.
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
