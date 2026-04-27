Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 27.04.2026
16:34 27.04.2026
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Снег в Москве
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне непогоды, поваленные ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Россети Московский регион" работают в усиленном режиме из-за непогоды
Вчера, 10:07
Уточняется, что ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и выполняются необходимые регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники.
"Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника", - добавляется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства предупредили москвичей, что ветер с порывами до 23 метров в секунду сохранится до конца суток.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
 
