Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне непогоды, поваленные ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Уточняется, что ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и выполняются необходимые регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники.

"Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника", - добавляется в сообщении.

В комплексе городского хозяйства предупредили москвичей, что ветер с порывами до 23 метров в секунду сохранится до конца суток.