На синей ветке метро Москвы увеличили интервалы движения

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Интервалы движения увеличены на синей ветке метро в Москве из-за дерева на пути, сообщает столичный дептранс.
"На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
