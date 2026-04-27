В ГД рассказали о схеме мошенников с "оформлением" семейной выплаты

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что оформление выплаты осуществляется бесплатно через портал "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд, без посредников и комиссий.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам под видом специалистов, предлагают помочь с оформлением новой семейной налоговой выплаты и просят перевести за это деньги, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Вам могут звонить "специалисты" и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за "оформление" - кладите трубку. Это мошенники", - сказал Свищев

Парламентарий напомнил, что все, что связано с выплатой, делается бесплатно через портал "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд. Кроме того, по его словам, никаких посредников и комиссий не предусмотрено.

Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.