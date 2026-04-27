Мошенники стали использовать схему "обратного перевода" денег

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники стали использовать схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть их на другой счет.

Если выполнить просьбу мошенников, есть риск попасть в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств и оказаться в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

При попадании в такую ситуацию эксперт рекомендует не переводить деньги обратно и сразу обратиться в свой банк для инициирования процедуры официального возврата платежа.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мошенники стали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму - в случае если выполнить просьбу, есть риск блокировки карт, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

"Мошенники стали использовать схему "обратного перевода", то есть переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму денег на конкретный счет. Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина "дропа", то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств", - рассказал эксперт.

Он добавил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если человек вернет такой перевод, то станет частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

"Как только ваши реквизиты оказываются в этой базе - а они туда попадают автоматически, если отправитель украденных денег написал заявление в полицию, - ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны", - сообщил эксперт.

Кучава отметил, что по закону банк имеет право приостановить использование карты, онлайн-банка или других электронных средств платежа, пока данные числятся в черном списке ЦБ. Однако если информация поступила от МВД, то банки уже обязаны сделать это. "Деньги на счете не пропадают, но получить к ним доступ можно будет только лично в отделении банка с паспортом", - уточнил он.

Эксперт указал, что если россияне столкнутся с просьбой от незнакомца перевести якобы ошибочный перевод, то "единственное и безоговорочное" правило здесь - ни в коем случае не переводить их самому. По его словам, следует сразу же позвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на карте, сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.