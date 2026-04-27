09:25 27.04.2026 (обновлено: 12:59 27.04.2026)
В Москве мошенники обманули пенсионерку на семь миллионов рублей

© ГУ МВД России по городу Москве
Жительница Москвы передает пакет с наличными деньгами мошеннику
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионерки более 7,1 миллиона рублей под предлогом декларирования денег в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
В ведомстве отметили, что 63-летней потерпевшей позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона попросили назвать код из СМС. Затем ей стали звонить якобы государственные служащие, которые, ссылаясь на необходимость "декларирования денежных средств", убедили женщину передать деньги курьеру.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В ГД рассказали о схеме мошенников с "оформлением" семейной выплаты
Вчера, 03:31
"Введенная в заблуждение потерпевшая собрала все свои накопления, в том числе в иностранной валюте, и передала их прибывшему курьеру. Сумма ущерба составила более 7,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого в Калужской области — им оказался 23-летний житель Обнинска.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурант заключен под стражу.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Мошенники стали использовать схему "обратного перевода" денег
Вчера, 02:05
 
ПроисшествияМоскваКалужская областьОбнинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
