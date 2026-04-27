В Москве мошенники обманули пенсионерку на семь миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 7,1 миллиона рублей.

Они действовали под предлогом декларирования денег и замены домофона.

Курьер, забравший деньги, был задержан в Калужской области, возбуждено уголовное дело.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионерки более 7,1 миллиона рублей под предлогом декларирования денег в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В ведомстве отметили, что 63-летней потерпевшей позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона попросили назвать код из СМС. Затем ей стали звонить якобы государственные служащие, которые, ссылаясь на необходимость "декларирования денежных средств", убедили женщину передать деньги курьеру.

"Введенная в заблуждение потерпевшая собрала все свои накопления, в том числе в иностранной валюте, и передала их прибывшему курьеру. Сумма ущерба составила более 7,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.