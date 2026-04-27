Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Миронов предложил расширить список целей деятельности Банка России.
- Одной из новых целей работы Банка России предлагается прописать обеспечение устойчивого роста российской экономики.
- По мнению Миронова, Банк России должен учитывать не только инфляционные риски, но и последствия для экономики при принятии решений по ключевой ставке.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить список целей деятельности Банка России и прописать в законе о "Центральном банке", что одной из целей его работы является обеспечение устойчивого роста российской экономики.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ новой целью деятельности Центрального Банка Российской Федерации: "обеспечение устойчивого роста экономики Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что по действующему законодательству Банк России отвечает за устойчивость рубля и банковской системы.
"Отсутствие в законе прямой обязанности ЦБ РФ содействовать экономическому росту позволяет регулятору проводить политику, которая, формально обеспечивает ценовую стабильность, на практике ведет к стагнации производства", – считает лидер партии.
По его словам, законопроект "Справедливой России" вводит так называемый "двойной мандат" ответственности, широко распространенный в международной практике, когда центральный банк отвечает не только за инфляцию, но и за поддержку экономической активности в стране.
"Мы убеждены, что, принимая решения по ключевой ставке, Банк России должен учитывать не только инфляционные риски, но и последствия для российской экономики", – заключил Миронов.