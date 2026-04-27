Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов предложил расширить список целей деятельности Банка России.

Одной из новых целей работы Банка России предлагается прописать обеспечение устойчивого роста российской экономики.

По мнению Миронова, Банк России должен учитывать не только инфляционные риски, но и последствия для экономики при принятии решений по ключевой ставке.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить список целей деятельности Банка России и прописать в законе о "Центральном банке", что одной из целей его работы является обеспечение устойчивого роста российской экономики.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ новой целью деятельности Центрального Банка Российской Федерации: "обеспечение устойчивого роста экономики Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что по действующему законодательству Банк России отвечает за устойчивость рубля и банковской системы.

"Отсутствие в законе прямой обязанности ЦБ РФ содействовать экономическому росту позволяет регулятору проводить политику, которая, формально обеспечивает ценовую стабильность, на практике ведет к стагнации производства", – считает лидер партии.

По его словам, законопроект " Справедливой России " вводит так называемый "двойной мандат" ответственности, широко распространенный в международной практике, когда центральный банк отвечает не только за инфляцию, но и за поддержку экономической активности в стране.