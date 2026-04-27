В Минобороны рассказали о добровольном принципе поступления в войска БПС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Принцип добровольности является базовым при поступлении в войска беспилотных систем, принуждение к подписанию контракта исключено, заявил заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.
"В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет", – сказал Горемыкин, слова которого приводятся в сообщении.
Он также подчеркнул, что Минобороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы в войсках беспилотных систем.