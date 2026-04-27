В Минобороны рассказали о добровольном принципе поступления в войска БПС - РИА Новости, 27.04.2026
10:09 27.04.2026
В Минобороны рассказали о добровольном принципе поступления в войска БПС

МО РФ: принцип добровольности базовый при поступлении в беспилотные войска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Принцип добровольности является базовым при поступлении в войска беспилотных систем, принуждение к подписанию контракта исключено.
  • С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год.
  • Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Принцип добровольности является базовым при поступлении в войска беспилотных систем, принуждение к подписанию контракта исключено, заявил заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.
Принцип добровольности является базовым, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено, подчеркивается в сообщении.
"В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет", – сказал Горемыкин, слова которого приводятся в сообщении.
Он также подчеркнул, что Минобороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы в войсках беспилотных систем.
