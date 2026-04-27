В Минобороны рассказали о добровольном принципе поступления в войска БПС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Принцип добровольности является базовым при поступлении в войска беспилотных систем, принуждение к подписанию контракта исключено, заявил заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Он также подчеркнул, что Минобороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы в войсках беспилотных систем.