В Минобороны обсудили набор студентов в войска беспилотных систем

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций, на котором обсудили принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем состоялось в министерстве обороны РФ, сообщило в понедельник МО РФ.