В Минобороны обсудили набор студентов в войска беспилотных систем

- В Министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.
- Основной темой совещания стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем.
- Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин разъяснил ключевые положения контракта и ответил на острые вопросы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций, на котором обсудили принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем состоялось в министерстве обороны РФ, сообщило в понедельник МО РФ.
"В Министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин детально разъяснил ключевые положения контракта и ответил на наиболее острые вопросы, тиражируемые в информационном пространстве.