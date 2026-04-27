МИД осудил убийство ВСУ сотрудника Запорожской АЭС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва осуждает убийство вооруженными силами Украины сотрудника Запорожской АЭС и выражает соболезнования семье и близким погибшего, сообщает МИД РФ.
"Решительно осуждаем это злодеяние. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Сотрудник Запорожской АЭС погиб результате удара беспилотника ВСУ, погибший сотрудник - водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на ЗАЭС в понедельник.