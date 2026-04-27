В МИД заявили, что Украина ни во что не ставит ядерную безопасность

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украина атаками на Запорожскую АЭС дает понять, что она ни во что не ставит ядерную безопасность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель сотрудника станции в понедельник.
"Очевидно, что украинская сторона придерживается иного мнения, ясно давая понять: она ни во что не ставит ядерную безопасность, равно как и тех, кто продолжает "выгораживать" и оправдывать ядерные авантюры Владимира Зеленского", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.