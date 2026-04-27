Киев сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, заявил МИД

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, надеясь "поиграть на нервах" западных спонсоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку ВСУ на ЗАЭС в понедельник и гибель в связи с этим сотрудника станции.