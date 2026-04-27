Киев сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, заявил МИД - РИА Новости, 27.04.2026
18:21 27.04.2026 (обновлено: 18:33 27.04.2026)
Киев сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, заявил МИД

МИД: Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы.
  • Она отметила, что убийство ВСУ сотрудника ЗАЭС — пример того, на что идут финансовые вливания.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, надеясь "поиграть на нервах" западных спонсоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь "поиграть на нервах" у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливались. Произошедшая трагедия - пример того, на что идут эти вливания", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку ВСУ на ЗАЭС в понедельник и гибель в связи с этим сотрудника станции.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
