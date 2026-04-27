МИД предупредил ФРГ о пагубности встреч депутатов с терророрганизациями

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия предупредила Германию о пагубности встреч представителей бундестага с главами террористических организаций, враждебные шаги неотвратимо получат отпор, заявили в российском дипведомстве,
"Германская сторона была предупреждена о пагубности для неё подобного рода действий. Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор", - говорится в сообщении на сайте ведомства.