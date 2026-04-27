19:28 27.04.2026 (обновлено: 19:31 27.04.2026)
"Металлург" обыграл "Ак Барс" и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче серии полуфинала плей-офф КХЛ.
  • Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:2 в пользу «Металлурга».
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-1.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" во втором матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Роман Канцеров (5-я минута), Сергей Толчинский (32), Даниил Вовченко (34) и Никита Михайлис (58). У "Ак Барса" отличились Артем Галимов (41) и Александр Хмелевский (54).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
4 : 2
Ак Барс
04:38 • Роман Канцеров
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
11:40 • Сергей Толчинский
(Роман Канцеров)
13:49 • Даниил Вовченко
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
17:22 • Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
00:04 • Артем Галимов
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
13:12 • Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов, Алексей Марченко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Третий матч пройдет в Казани 29 апреля.
"Ак Барс" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла челябинский "Трактор" (4-1), во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).
ХоккейСпортСергей ТолчинскийДаниил ВовченкоНикита МихайлисМеталлург (Магнитогорск)Ак БарсКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
