"Металлург" обыграл "Ак Барс" и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" во втором матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Роман Канцеров (5-я минута), Сергей Толчинский (32), Даниил Вовченко (34) и Никита Михайлис (58). У "Ак Барса" отличились Артем Галимов (41) и Александр Хмелевский (54).
27 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
04:38 • Роман Канцеров
11:40 • Сергей Толчинский
(Роман Канцеров)
13:49 • Даниил Вовченко
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
17:22 • Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
00:04 • Артем Галимов
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
13:12 • Александр Хмелевский
"Металлург" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Третий матч пройдет в Казани 29 апреля.
"Ак Барс" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла челябинский "Трактор" (4-1), во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).