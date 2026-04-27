Мерц не поддержал идею правящей коалиции набрать новых долгов для Германии - РИА Новости, 27.04.2026
21:27 27.04.2026
Мерц не поддержал идею правящей коалиции набрать новых долгов для Германии

Мерц отверг идею партнера по правящей коалиции набрать новых долгов для ФРГ

© REUTERS / Nadja Wohlleben — Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг предложение Социал-демократической партии Германии о привлечении дополнительных государственных заимствований.
  • Мерц считает, что текущая экономическая ситуация в Германии не оправдывает привлечения дополнительных долгов.
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг предложение входящей в правящую в государстве коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) привлечь дополнительные государственные заимствования, несмотря на сохраняющуюся в стране неудовлетворительную социально-экономическую ситуацию.
Лидер фракции СДПГ в бундестаге Маттиас Мирш ранее заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что правительство ФРГ в случае необходимости должно вновь прибегнуть к специальным заимствованиям, чтобы справиться с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Экономическая ситуация (в Германии - ред.) по-прежнему неудовлетворительная. Ситуация с системами социального обеспечения сложная", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам закрытого совещания фракции ХДС/ХСС.
Вместе с тем, по словам канцлера, такая ситуация - это не повод наращивать долговое бремя ФРГ.
"Я не вижу на данный момент чрезвычайной ситуации, которая, согласно основному закону (Германии - ред.), оправдывала бы привлечение дополнительных заимствований", - добавил Мерц.
По мнению канцлера, власти ФРГ и так уже набрали достаточно долгов.
"В начале законодательного периода мы решили, что берем очень большие долги на инфраструктуру, мы взяли очень большие долги на оборону, и это объем (задолженности - ред.), которого у нас в такой форме еще никогда не было. На мой взгляд, это уже близко к пределу того, что можно считать приемлемым", - заключил Мерц.
Бундестаг в марте 2025 года принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
