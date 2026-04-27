Топ-менеджер "Яндекса" погиб во время рыбалки в Волгоградской области - РИА Новости, 27.04.2026
13:52 27.04.2026 (обновлено: 16:01 27.04.2026)
Топ-менеджер "Яндекса" погиб во время рыбалки в Волгоградской области

В Волгоградской области во время рыбалки погиб топ-менеджер "Яндекса" Лойтер

© Фото : ГКУ Служба спасения/ВКонтакте
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : ГКУ Служба спасения/ВКонтакте
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер и волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области.
  • Сергея Лойтера нашли погибшим, поиски Александра Назарова продолжаются.
ВОЛГОГРАД, 27 апр — РИА Новости. Топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области, Лойтер найден погибшим, а поиски Назарова продолжаются, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже, по информации Западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих рыбаков были обнаружены, поиски четвертого ведутся. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.
"Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим", — сказал собеседник.
В 2024 году "Яндекс" сообщил, что Лойтер займется развитием сервисов компании за рубежом. На странице Лойтера в профессиональной соцсети LinkedIn его должность указана как топ-менеджер международного бренда компании "Яндекс" Yango.
