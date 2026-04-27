Топ-менеджер "Яндекса" погиб во время рыбалки в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 27 апр — РИА Новости. Топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области, Лойтер найден погибшим, а поиски Назарова продолжаются, сообщили РИА Новости в силовых структурах.