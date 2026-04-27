Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге дома Стармера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 27.04.2026 (обновлено: 15:30 27.04.2026)

В Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге дома Стармера

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли начался суд над двумя гражданами Украины и гражданином Румынии украинского происхождения, обвиняемыми в поджоге дома британского премьера Кира Стармера в 2025 году.
  • Все трое обвиняемых связаны с модельным бизнесом и проживали вместе.
ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости. В центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли в понедельник начался суд над двумя гражданами Украины и гражданином Румынии украинского происхождения, обвиняемыми в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее все трое - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, 34-летний гражданин Украины Петр Починок и 26-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк - не признали свою вину.
В понедельник утром стартовало первое слушание по делу. Обвиняемые предстали перед судьей Нилом Гарнхэмом и подтвердили свою личность. К каждому из обвиняемых суд приставил переводчиков с украинского и русского.
Обвиняемые предстали перед судом очно, на изолированную стеклом скамью подсудимых вывели не менее пяти полицейских. На предварительных слушаниях они выступали по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.
Судить обвиняемых будет суд присяжных, которых привели к присяге в понедельник. Суд также рассмотрел ряд процессуальных вопросов. Слушания по существу начнутся позже. Ожидается, что процесс займет 2-3 недели.
Как следует из материалов дела, Лавриновичу вменяется поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизнь. Обвинения против Карпюка и Починока более мягкие, им вменяется поджог помещения без учета риска для жизни.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая 2025 года. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера. В связи с инцидентами были задержаны пять человек. Троим предъявили обвинения, двое других - 48-летний мужчина и 19-летний мужчина – были отпущен под залог.
Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.
Все трое обвиняемых в поджоге дома связаны с модельным бизнесом. Починок занимался торговлей модной одеждой, Лавринович подписал контракт с модельным агентством, а Карпюк был начинающим актером, выкладывал фотографии на модельном сайте и писал в соцсетях, что хочет стать "лучшей мужской моделью в мире". Лавринович и Карпюк также подрабатывали на стройке. Все трое проживали вместе.
В миреУкраинаРумынияЛондонКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала