В Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге дома Стармера

Все трое обвиняемых связаны с модельным бизнесом и проживали вместе.

ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости. В центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли в понедельник начался суд над двумя гражданами Украины и гражданином Румынии украинского происхождения, обвиняемыми в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее все трое - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, 34-летний гражданин Украины Петр Починок и 26-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк - не признали свою вину.

В понедельник утром стартовало первое слушание по делу. Обвиняемые предстали перед судьей Нилом Гарнхэмом и подтвердили свою личность. К каждому из обвиняемых суд приставил переводчиков с украинского и русского.

Обвиняемые предстали перед судом очно, на изолированную стеклом скамью подсудимых вывели не менее пяти полицейских. На предварительных слушаниях они выступали по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.

Судить обвиняемых будет суд присяжных, которых привели к присяге в понедельник. Суд также рассмотрел ряд процессуальных вопросов. Слушания по существу начнутся позже. Ожидается, что процесс займет 2-3 недели.

Как следует из материалов дела, Лавриновичу вменяется поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизнь. Обвинения против Карпюка и Починока более мягкие, им вменяется поджог помещения без учета риска для жизни.

Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая 2025 года. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера . В связи с инцидентами были задержаны пять человек. Троим предъявили обвинения, двое других - 48-летний мужчина и 19-летний мужчина – были отпущен под залог.

Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона . СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.