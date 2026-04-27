"Локомотив-Кубань" обыграл "Парму" в первом матче плей-офф
"Локомотив-Кубань" обыграл "Парму" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболисты клуба «Локомотив-Кубань» обыграли пермскую «Парму» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 93:80 в пользу «Локомотива-Кубань».
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" на своем паркете обыграли пермскую "Парму" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 93:80 (28:12, 19:21, 21:27, 25:20) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Патрик Миллер (23 очка, 12 передач), также дабл-дабл в активе Винса Хантера (17 очков, 10 подборов). У "Пармы" самым результативным стал Брэндан Адамс (20 очков), дабл-дабл оформил Глеб Фирсов (14 очков, 10 подборов).
"Локомотив-Кубань" повел в серии до трех побед - 1-0. Следующий матч состоится 29 апреля в Краснодаре.
