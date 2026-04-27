Истории бойцов в зоне СВО станут основой для новых проектов "Ленфильма"

ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне спецоперации могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии "Ленфильм", сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в зону спецоперации.
Ранее Андрющенко сообщила РИА Новости, что киностудия возобновила традиции фронтовых кинопередвижек времен Великой Отечественной войны и начала предпремьерные показы драмы "Остров Сухо" для военнослужащих в зоне спецоперации.
"Кино всегда было и остается важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию — помогало сохранять память и поддерживать тех, кто защищает нашу страну", - прокомментировала Андрющенко.
Она уточнила, что в ходе поездки представители киностудии пообщались с военнослужащими, собирая материал для будущих игровых и документальных проектов.
"Личные истории и рассказы бойцов о героических эпизодах могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов или стать самостоятельными проектами", - пояснила гендиректор кинокомпании.
По ее словам, реализация программы кинопередвижек стала важным шагом в развитии выездных форматов работы киностудии, направленных на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.