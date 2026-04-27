Истории бойцов в зоне СВО станут основой для новых проектов "Ленфильма" - РИА Новости, 27.04.2026
03:36 27.04.2026
Истории бойцов в зоне СВО станут основой для новых проектов "Ленфильма"

РИА Новости: истории бойцов в зоне СВО станут основой для проектов "Ленфильма"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Здание Ленфильма - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Здание Ленфильма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор кинокомпании «Ленфильм» Надежда Андрющенко сообщила, что личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне спецоперации могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии.
  • Киностудия «Ленфильм» возобновила традиции фронтовых кинопередвижек времен Великой Отечественной войны и начала предпремьерные показы драмы «Остров Сухо» для военнослужащих в зоне спецоперации.
  • Представители киностудии пообщались с военнослужащими, собирая материал для будущих игровых и документальных проектов.
ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне спецоперации могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии "Ленфильм", сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в зону спецоперации.
Ранее Андрющенко сообщила РИА Новости, что киностудия возобновила традиции фронтовых кинопередвижек времен Великой Отечественной войны и начала предпремьерные показы драмы "Остров Сухо" для военнослужащих в зоне спецоперации.
Начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступает на сессии Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков
12 февраля, 18:29
"Кино всегда было и остается важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию — помогало сохранять память и поддерживать тех, кто защищает нашу страну", - прокомментировала Андрющенко.
Она уточнила, что в ходе поездки представители киностудии пообщались с военнослужащими, собирая материал для будущих игровых и документальных проектов.
"Личные истории и рассказы бойцов о героических эпизодах могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов или стать самостоятельными проектами", - пояснила гендиректор кинокомпании.
По ее словам, реализация программы кинопередвижек стала важным шагом в развитии выездных форматов работы киностудии, направленных на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.
Кадр из фильма СВОИ. Баллада о войне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Народное кино: грандиозный успех фильма об СВО "СВОИ. Баллада о войне"
2 марта, 11:04
 
