Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Позиция России по ситуации вокруг Ирана очень простая - надо прекратить любые боевые действия и приступить к согласованию взаимоприемлемых договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша позиция не отличается от того, что президент (России - ред.) неоднократно говорил, о чем мы сообщали по итогам его телефонных разговоров и с лидерами Ирана, с лидерами Эмиратов и в наших контактах с американцами и израильтянами. Позиция очень простая: надо прекратить любые боевые действия и приступить к согласованию взаимоприемлемых договоренностей", - сказал Лавров в комментарии ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге в понедельник. Лавров отметил, что переговоры между сторонами были полезными.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.