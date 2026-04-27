Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с торговлей рабами
14:14 27.04.2026
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с торговлей рабами

Флаги Кубы и США в Гаване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внук Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов сравнил политику США в отношении Кубы с торговлей рабами.
  • Кастро-Смирнов заявил, что США предлагают Кубе отказаться от суверенитета ради снятия энергетической блокады.
  • Он также подчеркнул, что кубинский народ без колебаний бросил вызов империи
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США предлагают Кубе отказаться от суверенитета ради снятия энергетической блокады острова, но этот схожий с работорговлей подход не принесет успеха Штатам, заявил внук кубинского лидера Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.
На форуме Международной социалистической сети Совинтерн он заявил, что на Кубе видят одержимость Белого дома идеей уничтожения островного государства.
"Нам говорят: "Откажитесь от достоинства, суверенитета, склонитесь перед нами, и мы вам вернем свет. Это не дипломатия, а подобие торговли рабами", - сказал Кастро-Смирнов.
По его оценке, президент США Дональд Трамп полагает, что давление на Кубу приведет к интересующему США результату, но американский лидер ошибается.
"Кубинский народ еще раз без колебаний бросил вызов империи", - подчеркнул внук Фиделя Кастро.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
