Краткий пересказ от РИА ИИ Внук Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов сравнил политику США в отношении Кубы с торговлей рабами.

Кастро-Смирнов заявил, что США предлагают Кубе отказаться от суверенитета ради снятия энергетической блокады.

Он также подчеркнул, что кубинский народ без колебаний бросил вызов империи

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США предлагают Кубе отказаться от суверенитета ради снятия энергетической блокады острова, но этот схожий с работорговлей подход не принесет успеха Штатам, заявил внук кубинского лидера Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.

На форуме Международной социалистической сети Совинтерн он заявил, что на Кубе видят одержимость Белого дома идеей уничтожения островного государства.

"Нам говорят: "Откажитесь от достоинства, суверенитета, склонитесь перед нами, и мы вам вернем свет. Это не дипломатия, а подобие торговли рабами", - сказал Кастро-Смирнов.

По его оценке, президент США Дональд Трамп полагает, что давление на Кубу приведет к интересующему США результату, но американский лидер ошибается.

"Кубинский народ еще раз без колебаний бросил вызов империи", - подчеркнул внук Фиделя Кастро