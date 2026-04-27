Кожевников назвал "борделем" судейство в матче "Локомотив" - "Авангард"

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Кожевников раскритиковал судейство в матче Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

В матче произошли массовые потасовки, приведшие к удалениям игроков.

Следующие два матча серии пройдут в Омске 28 и 30 апреля.

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников в разговоре с РИА Новости назвал полным безобразием судейство в матче Кубка Гагарина между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом", приведшее к массовым дракам и удалениям.

"Авангард" в воскресенье в гостях обыграл "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – 3:1. В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли и игроки, которые в момент ее начала не были на площадке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.

« "Судейство у нас безобразнейшее. Я уже не знаю, кого надо назначать: арбитры стоят рядом и все видят. Все началось с того, что идет борьба на пятаке, а вратарь "Авангарда" (Никита) Серебряков – провокатор чистой воды. И потом он обижается, что ему что-то (Егор) Сурин сказал. Что, судьи этого не видели? Складывается ощущение, что они как слепые котята. А потом все пошло по накатанной, канадский вариант, все на площадку и массовая драка", – сказал Кожевников.

"Это вообще бордель, такие люди ("Авангард" тренирует канадец Ги Буше) устраивают бардаки, а потом они будут трубить на весь мир, что у нас беспредел. Идет драка пять на пять, а он еще кого-то, трех человек, выпускает на лед со скамейки запасных. Это чистое бандитство, но все идет от такого судейства. Об этом многие люди говорят, но ничего не меняется. Это судейский бордель, больше ничего не могу сказать", – добавил собеседник агентства.