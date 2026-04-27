Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:37 27.04.2026
Кожевников назвал "борделем" судейство в матче "Локомотив" - "Авангард"

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКруглый стол по итогам заседания Олимпийского собрания
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кожевников раскритиковал судейство в матче Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».
  • В матче произошли массовые потасовки, приведшие к удалениям игроков.
  • Следующие два матча серии пройдут в Омске 28 и 30 апреля.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников в разговоре с РИА Новости назвал полным безобразием судейство в матче Кубка Гагарина между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом", приведшее к массовым дракам и удалениям.
"Авангард" в воскресенье в гостях обыграл "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – 3:1. В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли и игроки, которые в момент ее начала не были на площадке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.
«
"Судейство у нас безобразнейшее. Я уже не знаю, кого надо назначать: арбитры стоят рядом и все видят. Все началось с того, что идет борьба на пятаке, а вратарь "Авангарда" (Никита) Серебряков – провокатор чистой воды. И потом он обижается, что ему что-то (Егор) Сурин сказал. Что, судьи этого не видели? Складывается ощущение, что они как слепые котята. А потом все пошло по накатанной, канадский вариант, все на площадку и массовая драка", – сказал Кожевников.
"Это вообще бордель, такие люди ("Авангард" тренирует канадец Ги Буше) устраивают бардаки, а потом они будут трубить на весь мир, что у нас беспредел. Идет драка пять на пять, а он еще кого-то, трех человек, выпускает на лед со скамейки запасных. Это чистое бандитство, но все идет от такого судейства. Об этом многие люди говорят, но ничего не меняется. Это судейский бордель, больше ничего не могу сказать", – добавил собеседник агентства.
Следующие два матча серии, где в счете ведет омская команда (2-0), пройдут в Омске 28 и 30 апреля.
ХоккейСпортАвангардКХЛ 2025-2026Кубок ГагаринаЛокомотив (Ярославль)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала