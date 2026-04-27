СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну "русофобским крикуном" после его требования к России вернуть Украине контроль над энергообъектами, в том числе над Запорожской АЭС.

Глава МИД Эстонии ранее заявил в соцсети X, что Россия должна вывести войска с энергообъектов, которые он назвал украинскими, и вернуть их под полный контроль Киева, в том числе Запорожскую АЭС.

"Они каждый раз хотят подчеркнуть свою значимость такого рода громкими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальной политике. Они превращаются в русофобских крикунов", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, поведение эстонских политиков определяется русофобией, а не желанием действовать во благо своей страны и своего народа.