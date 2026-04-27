Константинов назвал главу МИД Эстонии русофобским крикуном
23:39 27.04.2026
Константинов назвал главу МИД Эстонии русофобским крикуном

Константинов назвал Цахкну русофобским крикуном после его требования к России

  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну русофобским крикуном.
  • Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вывести войска с энергообъектов, которые он назвал украинскими, и вернуть их под полный контроль Киева, в том числе Запорожскую АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну "русофобским крикуном" после его требования к России вернуть Украине контроль над энергообъектами, в том числе над Запорожской АЭС.
Глава МИД Эстонии ранее заявил в соцсети X, что Россия должна вывести войска с энергообъектов, которые он назвал украинскими, и вернуть их под полный контроль Киева, в том числе Запорожскую АЭС.
"Они каждый раз хотят подчеркнуть свою значимость такого рода громкими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальной политике. Они превращаются в русофобских крикунов", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, поведение эстонских политиков определяется русофобией, а не желанием действовать во благо своей страны и своего народа.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
