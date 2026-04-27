Константинов назвал бредом слова главы Евросовета о репарациях Украине - РИА Новости, 27.04.2026
18:41 27.04.2026
Константинов назвал бредом слова главы Евросовета о репарациях Украине

Константинов: слова ЕС о репарациях Украине являются совершенно бредовой идеей

© РИА Новости / Александр Кряжев
Глава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом слова главы Евросовета Антониу Кошты о репарациях, которые Россия якобы должна будет выплатить Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом слова главы Евросовета Антониу Кошты о репарациях, которые Россия якобы должна будет выплатить Украине.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
"Ни о каких репарациях не может быть и речи. Даже Зеленский прекрасно это знает. Это совершенно бредовая идея", - сказал Константинов РИА Новости.
Глава крымского парламента призвал Евросоюз не рассчитывать на какие-либо выплаты от России.
