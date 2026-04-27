Константинов назвал бредом слова главы Евросовета о репарациях Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом слова главы Евросовета Антониу Кошты о репарациях, которые Россия якобы должна будет выплатить Украине.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.

"Ни о каких репарациях не может быть и речи. Даже Зеленский прекрасно это знает. Это совершенно бредовая идея", - сказал Константинов РИА Новости.