МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании Российской Федерации.

События проходят 26 и 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Между Белгородской областной Думой и Народным советом Донецкой Народной Республики подписано соглашение.

"Уверен, что этот важный шаг станет началом плодотворного взаимодействия между нашими субъектами", — написал Клепиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также официально закрепили сотрудничество с Законодательным собранием Калужской области, Смоленской областной Думой и Орловским областным советом Народных депутатов.

"Укрепление межпарламентских связей открывает широкие возможности для обмена накопленным опытом, что позволяет перенимать лучшие практики и совместно внедрять решения, доказавшие свою эффективность на практике", — отметил Клепиков.

В рамках заседания, прошедшего под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и первым зампредом Госдумы Александра Жукова, обсуждалась реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.

Спикер Белгородского парламента сообщил, что нерушимое единение и согласие, издавна отличавшее россиян, — это не только источник силы, но и основная мишень для противников. Внешнее информационное влияние запада всецело направлено на дестабилизацию отношений в российском обществе.

"И сегодня наша совместная задача — продолжать вырабатывать комплексные предложения, направленные на единение нашей многонациональной страны, укрепление традиционных ценностей и защиту нашего общего духовного кода", — подчеркнул Клепиков.

По его словам, площадка Совета законодателей Российской Федерации выступает отличной возможностью обсудить с руководством страны, представителями федеральных министерств и парламентариями приоритетные направления деятельности, обменяться опытом реализации законодательных инициатив и выработать согласованные подходы к решению актуальных задач государственного развития в интересах граждан.