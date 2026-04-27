Клепиков принял участие в мероприятиях Совета законодателей России - РИА Новости, 27.04.2026
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
19:50 27.04.2026
Клепиков принял участие в мероприятиях Совета законодателей России

Юрий Клепиков принял участие в мероприятиях Совета законодателей России

© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной Думы
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной Думы
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков принял участие в мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании Российской Федерации.
События проходят 26 и 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Между Белгородской областной Думой и Народным советом Донецкой Народной Республики подписано соглашение.
"Уверен, что этот важный шаг станет началом плодотворного взаимодействия между нашими субъектами", — написал Клепиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также официально закрепили сотрудничество с Законодательным собранием Калужской области, Смоленской областной Думой и Орловским областным советом Народных депутатов.
"Укрепление межпарламентских связей открывает широкие возможности для обмена накопленным опытом, что позволяет перенимать лучшие практики и совместно внедрять решения, доказавшие свою эффективность на практике", — отметил Клепиков.
В рамках заседания, прошедшего под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и первым зампредом Госдумы Александра Жукова, обсуждалась реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.
Спикер Белгородского парламента сообщил, что нерушимое единение и согласие, издавна отличавшее россиян, — это не только источник силы, но и основная мишень для противников. Внешнее информационное влияние запада всецело направлено на дестабилизацию отношений в российском обществе.
"И сегодня наша совместная задача — продолжать вырабатывать комплексные предложения, направленные на единение нашей многонациональной страны, укрепление традиционных ценностей и защиту нашего общего духовного кода", — подчеркнул Клепиков.
По его словам, площадка Совета законодателей Российской Федерации выступает отличной возможностью обсудить с руководством страны, представителями федеральных министерств и парламентариями приоритетные направления деятельности, обменяться опытом реализации законодательных инициатив и выработать согласованные подходы к решению актуальных задач государственного развития в интересах граждан.
Более того, в рамках мероприятий к законодателям из всех уголков России обратился президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил ключевые задачи региональных парламентов и подчеркнул их огромную роль в развитии и укреплении государственности.
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
