Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 27.04.2026
В Кемерово арестовали курьера, забравшего у пенсионеров 75 миллионов рублей

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кемерово арестовали курьера, который забрал у пенсионеров более 75 миллионов рублей.
  • Потерпевшие передали обвиняемому денежные средства под воздействием телефонных мошенников.
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Курьер, забравший у пожилой супружеской пары в Кемерово более 75 миллионов рублей, отправлен в СИЗО, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
В субботу пресс-служба областного ГУМВД сообщала, что семья пенсионеров из Кемерово отдала мошенникам около 73 миллионов рублей, поверив в легенду об оформлении пенсионного пособия.
Как сообщили в пресс-центре судов, мужчина обвиняется в том, что с марта по апрель вступил по предложению неустановленного следствием лица в преступный сговор для хищения чужого имущества. Под воздействием телефонных мошенников "потерпевшие передали обвиняемому денежные средства в общей сумме 75 558 840 рублей 22 копейки". Задержали курьера 25 апреля.
"Ходатайство следственного органа удовлетворено, в отношении И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оснований для избрания более мягкой меры пресечения судом не установлено", – говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и побуждали к участию "в мероприятии по поимке преступника".
ПроисшествияКемеровоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала