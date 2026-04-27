В Кемерово арестовали курьера, забравшего у пенсионеров 75 миллионов рублей

Потерпевшие передали обвиняемому денежные средства под воздействием телефонных мошенников.

КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Курьер, забравший у пожилой супружеской пары в Кемерово более 75 миллионов рублей, отправлен в СИЗО, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

В субботу пресс-служба областного ГУМВД сообщала, что семья пенсионеров из Кемерово отдала мошенникам около 73 миллионов рублей, поверив в легенду об оформлении пенсионного пособия.

Как сообщили в пресс-центре судов, мужчина обвиняется в том, что с марта по апрель вступил по предложению неустановленного следствием лица в преступный сговор для хищения чужого имущества. Под воздействием телефонных мошенников "потерпевшие передали обвиняемому денежные средства в общей сумме 75 558 840 рублей 22 копейки". Задержали курьера 25 апреля.

"Ходатайство следственного органа удовлетворено, в отношении И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оснований для избрания более мягкой меры пресечения судом не установлено", – говорится в сообщении.