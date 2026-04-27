Аграрии Тюменской области начали посевную кампанию
Иллюстрация - Тюменская область
17:55 27.04.2026
Аграрии Тюменской области начали посевную кампанию

Губернатор Моор: в Тюменской области началась посевная кампания

Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 апр — РИА Новости. Посевная кампания стартовала в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.
"В Тюменской области началась посевная кампания. Первым стартовал Ялуторовский муниципальный округ. Аграрии хозяйства "Дружба-Нива" уже засеяли порядка 320 гектаров зерновыми и зернобобовыми. Посевную кампанию начали с овса, а следующими будут горох и другие однолетние культуры", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что параллельно посевной кампании в Тюменской области проводится раннее весеннее боронование — 76% земель уже обработано. Хозяйства полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, техника тоже готова к полевым работам.
Ранее Моор сообщал, что 8 апреля земледельцы региона приступили к весеннему боронованию, которое позволяет сохранить влагу в почве и положительно влияет на урожайность, первыми в поля вышли аграрии Казанского муниципального округа.
Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в 2026 году местные сельхозпредприятия планируют сохранить на уровне 2025 года.
