В Совфеде отметили высокий уровень внимания руководства к Калининграду

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил высокий уровень внимания руководства страны к региону, это отражается в инфраструктурных проектах, в федеральном финансировании, в статусе, который получают памятные даты области.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания Совета законодателей поблагодарила главу государства за утверждение новой памятной даты 9 апреля – День взятия Кенигсберга, отметив, что калининградцы уверены в том, что никто из стран Запада не посмеет посягнуть на регион.

"То, что вопрос Калининградской области стоит одним из ключевых на встрече президента с председателем Совета Федерации, свидетельствует о высоком уровне внимания, которое уделяет руководство страны нашей области", - сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости.

По его словам, президент постоянно контролирует ситуацию в регионе — и это ощущается в конкретных решениях: в инфраструктурных проектах, в федеральном финансировании, в статусе, который получают памятные даты области.