В Совфеде отметили высокий уровень внимания руководства к Калининграду - РИА Новости, 27.04.2026
18:09 27.04.2026
В Совфеде отметили высокий уровень внимания руководства к Калининграду

Шендерюк-Жидков отметил высокий уровень внимания руководства к Калининграду

27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил высокий уровень внимания руководства страны к региону.
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за утверждение новой памятной даты — Дня взятия Кенигсберга.
  • По словам сенатора, президент постоянно контролирует ситуацию в Калининградской области, что отражается в конкретных решениях: инфраструктурных проектах, федеральном финансировании и статусе памятных дат области.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил высокий уровень внимания руководства страны к региону, это отражается в инфраструктурных проектах, в федеральном финансировании, в статусе, который получают памятные даты области.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания Совета законодателей поблагодарила главу государства за утверждение новой памятной даты 9 апреля – День взятия Кенигсберга, отметив, что калининградцы уверены в том, что никто из стран Запада не посмеет посягнуть на регион.
"То, что вопрос Калининградской области стоит одним из ключевых на встрече президента с председателем Совета Федерации, свидетельствует о высоком уровне внимания, которое уделяет руководство страны нашей области", - сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости.
По его словам, президент постоянно контролирует ситуацию в регионе — и это ощущается в конкретных решениях: в инфраструктурных проектах, в федеральном финансировании, в статусе, который получают памятные даты области.
"Тот факт, что в наш праздник 9 апреля лично председатель Совета Федерации приехала поздравить калининградцев, — это подтверждение того, что Калининград — неотъемлемая, важная часть нашей страны, за которой стоят люди и история", - заключил парламентарий.
