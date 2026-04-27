Турпоток из России в Израиль в I квартале 2026 года сократился

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Туристический поток из России в Израиль сократился на треть в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как весь март израильское небо было закрыто на фоне эскалации с Ираном, рассказала РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.
"За первые три месяца 2026 года Израиль принял 10300 российских туристов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, мы видим снижение на 32%", - сообщила Воронцова.
При этом показатели за январь и февраль 2026 года по количеству въездов из России превышают показатели за аналогичные периоды в последние два года.
По словам главы представительства министерства туризма, нынешнюю ситуацию с туристическим потоком можно охарактеризовать как "период бережного возрождения с оптимистичным прогнозом".
"Самое время насладиться весенним Израилем — когда в Иерусалиме еще свежо и благостно, а на Красном море в Эйлате и на лечебных курортах Мертвого моря уже вовсю светит жаркое солнце. Израиль готов удивлять: от гастрономических открытий на рынках до глубокого духовного перерождения", - отметила Воронцова.