Турпоток из России в Израиль в I квартале 2026 года сократился

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Туристический поток из России в Израиль сократился на треть в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как весь март израильское небо было закрыто на фоне эскалации с Ираном, рассказала РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.