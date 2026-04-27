Александр Бречалов рассказал, как обновят и благоустроят Ижевск в 2026 году

УФА, 27 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в 2026 году обновят Ижевск: благоустроят парки, тротуары, улицы и дома.

"На старте строительного сезона — план... перемен в Ижевске на 2026-й. Фасады: наведём красоту на домах по адресам: Удмуртская 229, 231, 233, 235, 245, Советская 34, площадь 50 лет Октября 5, 7, 14", - сообщил Бречалов на платформе "Макс".

По словам главы Удмуртии, продолжат благоустраивать парки. В "Елки-парк" сделают прогулочные маршруты, велодорожки, беседки по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В "Ива-парке" на улице Автозаводской обустроят пирс, выложат деревянные настилы под пеший маршрут вокруг пруда, брусчатку и дорожки, смонтируют освещение. Здесь появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, скамейки и киоски.

"В парке "Патриот" работать будем параллельно по двум направлениям: мемориал и устройство парка. Оба начнём в этом (2026 - ред.) году, но устанавливать мемориал будем в 2027-м, после подготовки всей инфраструктуры", - рассказал руководитель региона.

Также, по его словам, отремонтируют дороги, дорожники уже работают в переулке Ястребовском и на улице Гагарина.

"Ключевой проект — ремонт Удмуртской. В прошлом году мы заменили здесь коммуникации. В этом сделаем дорожное полотно, тротуары, газоны", - пояснил Бречалов.