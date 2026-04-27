Рейтинг@Mail.ru
Александр Бречалов рассказал, как обновят и благоустроят Ижевск в 2026 году - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
20:52 27.04.2026
Александр Бречалов рассказал, как обновят и благоустроят Ижевск в 2026 году

Александр Бречалов рассказал, как обновят и благоустроят город Ижевск в 2026 г

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 27 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в 2026 году обновят Ижевск: благоустроят парки, тротуары, улицы и дома.
"На старте строительного сезона — план... перемен в Ижевске на 2026-й. Фасады: наведём красоту на домах по адресам: Удмуртская 229, 231, 233, 235, 245, Советская 34, площадь 50 лет Октября 5, 7, 14", - сообщил Бречалов на платформе "Макс".
По словам главы Удмуртии, продолжат благоустраивать парки. В "Елки-парк" сделают прогулочные маршруты, велодорожки, беседки по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В "Ива-парке" на улице Автозаводской обустроят пирс, выложат деревянные настилы под пеший маршрут вокруг пруда, брусчатку и дорожки, смонтируют освещение. Здесь появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, скамейки и киоски.
"В парке "Патриот" работать будем параллельно по двум направлениям: мемориал и устройство парка. Оба начнём в этом (2026 - ред.) году, но устанавливать мемориал будем в 2027-м, после подготовки всей инфраструктуры", - рассказал руководитель региона.
Также, по его словам, отремонтируют дороги, дорожники уже работают в переулке Ястребовском и на улице Гагарина.
"Ключевой проект — ремонт Удмуртской. В прошлом году мы заменили здесь коммуникации. В этом сделаем дорожное полотно, тротуары, газоны", - пояснил Бречалов.
Глава республики добавил, что, кроме того, в Ижевске обновят 41 тротуар по партийному проекту "Единой России" "Пешеходный Ижевск", 26 объектов — по программе "Межквартальный Ижевск" и больше десятка дворов – по "Ижевскому дворику".
Удмуртская РеспубликаИжевскАлександр БречаловПатриотЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала