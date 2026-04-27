09:52 27.04.2026
СМИ: политикам в Европе грозит "наказание" от избирателей из-за роста цен

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские избиратели, пострадавшие от роста цен, могут попытаться "наказать" действующих политиков, предупредил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.
  • Лидеры европейских стран опасаются, что противостояние США и Ирана может привести к политическому кризису в ЕС.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Испытавшие удар по своим финансам вследствие роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке европейские избиратели могут попытаться "наказать" действующих политиков, предупредил глава Европейского экономического и социального комитета, профсоюзного объединения, консультирующего Еврокомиссию, Шеймус Боланд.
"Боланд заявил, что... избиратели, пострадавшие от "шока доходов" из-за роста цен и слабого экономического роста, могут попытаться наказать действующих политиков", - говорится в сообщении газеты Politico, взявшей у него интервью.
Ранее Politico сообщало со ссылкой на еврочиновников, что лидеры европейских стран опасаются, что противостояние США и Ирана превратится для "непрочного костяка" ЕС из экономического шока в политический кризис.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
