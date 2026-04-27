Иран участвует в разработке плана по эвакуации судов из Персидского залива - РИА Новости, 27.04.2026
21:51 27.04.2026
Иран участвует в разработке плана по эвакуации судов из Персидского залива

Домингес: ИРИ и ООН в разрабатывают план эвакуации судов из Персидского залива

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран участвует в разработке плана по эвакуации судов из Персидского залива.
  • Порядка 20 тысяч моряков и 2 тысячи судов остаются заблокированными в Персидском заливе.
  • Генсек ИМО ООН Арсенио Домингес призвал все страны содействовать эвакуации и принять участие в расчистке Ормузского пролива от мин и других угроз.
ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости. Генсек Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес заявил, что Иран участвует в разработке плана по эвакуации судов из Персидского залива.
По словам генсека, на данный момент порядка 20 тысяч моряков и 2 тысячи судов остаются заблокированными в Персидском заливе.
"В соответствии с решением совета ИМО я приступил к разработке системы эвакуации, используя существующую схему разделения движения (в Ормузском проливе – ред.), для эвакуации судов и моряков из зоны конфликта… Техническая и оперативная работа выполняется при участии стран региона, включая Иран", - заявил Домингес в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что ИМО готова приступить к реализации плана эвакуации, как только это будет безопасным. Домингес также призвал все страны содействовать эвакуации и принять участие в расчистке Ормузского пролива от мин и других угроз в будущем.
"Призываю государства соблюдать принцип свободы судоходства и отвергнуть введение сборов или дискриминационных транзитных мер за проход через пролив", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
