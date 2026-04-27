Парламент Ирана поддержал делегацию, которая должна вести диалог с США

ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Парламент Ирана поддержал иранскую делегацию переговорщиков, которые должны вести диалог с США.
Как сообщила пресс-служба иранского парламента, 261 депутат (в парламенте 290 депутатских мест) опубликовал заявление, где поддержал делегацию, которая более двух недель назад провела в Исламабаде переговоры с США, и ее руководителя - им является спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы, представители дорого иранского народа, выражаем доверие делегации и в особенности ее руководителю, главе законодательной власти, а также поддерживаем ее, будучи твердо убеждены в том, что она отстаивает национальные интересы и права страны, вступив на новое поле битвы с противником", - говорится в заявлении.
Ранее появились утверждения об уходе Галибафа с поста главы иранской группы переговорщиков. Примерно в то же время президент США Дональд Трамп заявлял о внутренней борьбе в Иране между сторонниками "жесткой линии" и "умеренными". После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о "железном" единстве народа страны. Сам Галибаф информацию о своем отстранении опроверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.