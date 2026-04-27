Рейтинг@Mail.ru
Парламент Ирана поддержал делегацию, которая должна вести диалог с США - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 27.04.2026
Парламент Ирана поддержал делегацию, которая должна вести диалог с США

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Ирана поддержал иранскую делегацию переговорщиков, которые должны вести диалог с США.
  • Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф является руководителем делегации, его полномочия были подтверждены.
ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Парламент Ирана поддержал иранскую делегацию переговорщиков, которые должны вести диалог с США.
Как сообщила пресс-служба иранского парламента, 261 депутат (в парламенте 290 депутатских мест) опубликовал заявление, где поддержал делегацию, которая более двух недель назад провела в Исламабаде переговоры с США, и ее руководителя - им является спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы, представители дорого иранского народа, выражаем доверие делегации и в особенности ее руководителю, главе законодательной власти, а также поддерживаем ее, будучи твердо убеждены в том, что она отстаивает национальные интересы и права страны, вступив на новое поле битвы с противником", - говорится в заявлении.
Ранее появились утверждения об уходе Галибафа с поста главы иранской группы переговорщиков. Примерно в то же время президент США Дональд Трамп заявлял о внутренней борьбе в Иране между сторонниками "жесткой линии" и "умеренными". После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о "железном" единстве народа страны. Сам Галибаф информацию о своем отстранении опроверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреИранСШАИсламабадМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала