Народ Ирана сможет выстоять, заявил Аракчи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Народ Ирана своим мужеством смог сопротивляться агрессии США и сможет выстоять, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Президент России Владимир Путин встретился с Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", - сказал Аракчи в ходе переговоров с Путиным.
