Народ Ирана сможет выстоять, заявил Аракчи
16:01 27.04.2026 (обновлено: 16:26 27.04.2026)
Народ Ирана сможет выстоять, заявил Аракчи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
  • На встрече Аббас Аракчи заявил, что иранский народ смог сопротивляться агрессии США и сможет выстоять.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Народ Ирана своим мужеством смог сопротивляться агрессии США и сможет выстоять, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Президент России Владимир Путин встретился с Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", - сказал Аракчи в ходе переговоров с Путиным.
