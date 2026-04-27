На Западе сделали тяжелое признание о переговорах с Ираном
16:00 27.04.2026
На Западе сделали тяжелое признание о переговорах с Ираном

Дэвис: время в конфликте на Ближнем Востоке на стороне Ирана

  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что время в конфликте на Ближнем Востоке на стороне Ирана.
  • Он отметил, что потенциальный ущерб для западной экономики от конфликта гораздо выше, чем для Ирана.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Время в конфликте Ближнем Востоке на стороне Ирана, такое мнение в соцсети Х выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что иранские власти хорошо осведомлены о реальных козырях на руках США, а не тех, которыми они хотели бы обладать.
"Независимо от того, что вы слышите из Белого дома, время, безусловно, не на нашей стороне. Потенциальный ущерб для западной экономики гораздо выше, чем то, что может случиться с одной страной — Ираном, даже в среднесрочной перспективе", — говорится в публикации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
