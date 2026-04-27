Инцидент в Вашингтоне может быть политическим сигналом, пишут СМИ

© AP Photo / Tom Brenner Сотрудники правоохрательных органов во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне

АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Инцидент со стрельбой на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне может рассматриваться как политическое послание на фоне внутренних и внешних процессов, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии

"Подобные инциденты не бывают случайными и всегда несут определённый сигнал", - говорится в материале турецкой газеты.

По мнению автора статьи, событие следует рассматривать в более широком контексте политической борьбы и текущих международных кризисов.

"Инцидент произошел в момент, когда США вовлечены в напряжённые процессы на Ближнем Востоке и в украинском конфликте, что усиливает его символическое значение", - добавляется в публикации.

Издание также обращает внимание на фактор внутренней политической поляризации в США. Подобные инциденты могут отражать рост напряжённости внутри американского общества, где политическая конкуренция всё чаще приобретает жёсткие формы.

"Произошедшее следует рассматривать как сигнал о необходимости пересмотра подходов к безопасности и политическому диалогу как внутри США, так и на международной арене", - отмечает газета.

Попытки покушения на Трампа ранее совершались уже дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде . Признанный виновным в покушении Райан Раут считается одержимым конфликтом на Украине ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.