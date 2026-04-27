Инцидент в Вашингтоне может быть политическим сигналом, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2026
08:52 27.04.2026
Инцидент в Вашингтоне может быть политическим сигналом, пишут СМИ

Hürriyet: инцидент со стрельбой в Вашингтоне может быть политическим сигналом

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники правоохрательных органов во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники правоохрательных органов во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Tom Brenner
Сотрудники правоохрательных органов во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
  • В Вашингтоне на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома произошел инцидент со стрельбой, злоумышленник задержан.
  • Турецкая газета Hürriyet рассматривает инцидент как политическое послание на фоне внутренних и внешних процессов в США.
АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Инцидент со стрельбой на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне может рассматриваться как политическое послание на фоне внутренних и внешних процессов, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
"Подобные инциденты не бывают случайными и всегда несут определённый сигнал", - говорится в материале турецкой газеты.
По мнению автора статьи, событие следует рассматривать в более широком контексте политической борьбы и текущих международных кризисов.
"Инцидент произошел в момент, когда США вовлечены в напряжённые процессы на Ближнем Востоке и в украинском конфликте, что усиливает его символическое значение", - добавляется в публикации.
Издание также обращает внимание на фактор внутренней политической поляризации в США. Подобные инциденты могут отражать рост напряжённости внутри американского общества, где политическая конкуренция всё чаще приобретает жёсткие формы.
"Произошедшее следует рассматривать как сигнал о необходимости пересмотра подходов к безопасности и политическому диалогу как внутри США, так и на международной арене", - отмечает газета.
Попытки покушения на Трампа ранее совершались уже дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.
Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Признанный виновным в покушении Райан Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
