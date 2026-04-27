Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эдвард Чжан, американец, живущий и работающий в России с 2021 года, собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих в зоне спецоперации.
- За чуть больше года Чжан собрал около пяти гуманитарных грузов.
- Чжан не рассказывает своим родным и друзьям в Америке о помощи российским военнослужащим.
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Американец Эдвард Чжан, который живет и работает в России с 2021 года, рассказал РИА Новости, что собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих в зоне спецоперации.
"Я узнал, что им нужна любая возможная поддержка от людей, живущих в Посьете (поселок в Приморье - ред.). Там есть небольшая организация, которая собирает вещи для военных. Так что я решил присоединиться, поскольку они делают хорошее дело", - рассказал Чжан, отвечая на вопрос агентства о том, почему решил оказывать помощь российским военнослужащим в зоне спецоперации.
Он добавил, что занимается сбором необходимых вещей чуть больше года, за это время он собрал около пяти гуманитарных грузов.
"Но я не думаю, что они знают, что я помогаю российским военнослужащим. Я никому не рассказывал, я просто делаю это. Потому что чувствую, что они - мои соседи. Вокруг меня хорошие люди. Поэтому, если мои соседи делают добрые дела, я хочу присоединиться. И я хочу помочь", - рассказал Чжан.
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи
