Американец собирает гумпомощь для бойцов ВС России в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
02:17 27.04.2026 (обновлено: 02:18 27.04.2026)
Американец собирает гумпомощь для бойцов ВС России в зоне СВО

РИА Новости: американец собирает гумпомощь для бойцов ВС России в зоне СВО

  • Эдвард Чжан, американец, живущий и работающий в России с 2021 года, собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих в зоне спецоперации.
  • За чуть больше года Чжан собрал около пяти гуманитарных грузов.
  • Чжан не рассказывает своим родным и друзьям в Америке о помощи российским военнослужащим.
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Американец Эдвард Чжан, который живет и работает в России с 2021 года, рассказал РИА Новости, что собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих в зоне спецоперации.
"Я узнал, что им нужна любая возможная поддержка от людей, живущих в Посьете (поселок в Приморье - ред.). Там есть небольшая организация, которая собирает вещи для военных. Так что я решил присоединиться, поскольку они делают хорошее дело", - рассказал Чжан, отвечая на вопрос агентства о том, почему решил оказывать помощь российским военнослужащим в зоне спецоперации.
Он добавил, что занимается сбором необходимых вещей чуть больше года, за это время он собрал около пяти гуманитарных грузов.
По словам собеседника агентства, его родные и друзья в Америке знают, что он в России преподает детям английский и корейский языки, проводит различные мероприятия, которые знакомят россиян с культурой зарубежных стран.
"Но я не думаю, что они знают, что я помогаю российским военнослужащим. Я никому не рассказывал, я просто делаю это. Потому что чувствую, что они - мои соседи. Вокруг меня хорошие люди. Поэтому, если мои соседи делают добрые дела, я хочу присоединиться. И я хочу помочь", - рассказал Чжан.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения пункта гуманитарной помощи в Белгород - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи
23 января, 20:27
 
