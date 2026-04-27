Американец собирает гумпомощь для бойцов ВС России в зоне СВО

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Американец Эдвард Чжан, который живет и работает в России с 2021 года, рассказал РИА Новости, что собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих в зоне спецоперации.

"Я узнал, что им нужна любая возможная поддержка от людей, живущих в Посьете (поселок в Приморье - ред.). Там есть небольшая организация, которая собирает вещи для военных. Так что я решил присоединиться, поскольку они делают хорошее дело", - рассказал Чжан, отвечая на вопрос агентства о том, почему решил оказывать помощь российским военнослужащим в зоне спецоперации.

Он добавил, что занимается сбором необходимых вещей чуть больше года, за это время он собрал около пяти гуманитарных грузов.

По словам собеседника агентства, его родные и друзья в Америке знают, что он в России преподает детям английский и корейский языки, проводит различные мероприятия, которые знакомят россиян с культурой зарубежных стран.