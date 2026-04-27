ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
10:22 27.04.2026 (обновлено: 10:29 27.04.2026)
ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026, пишут СМИ

Guardian: ФИФА под давлением ассоциаций увеличила призовой фонд ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА увеличила призовой фонд чемпионата мира 2026 года после того, как некоторые национальные ассоциации выразили обеспокоенность по поводу предстоящих расходов.
  • Рекордный призовой фонд турнира утвержден в размере 727 млн долларов.
  • Дополнительное финансирование будет утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) принципиально согласилась увеличить призовой фонд чемпионата мира 2026 после того, как некоторые национальные ассоциации выразили обеспокоенность по поводу предстоящих расходов, сообщает Guardian.
В декабре совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд турнира в размере 727 млн долларов. Согласно документу, все национальные ассоциации, чьи сборные примут участие в турнире, гарантированно получат не менее 10,5 млн.
По данным источника, дополнительное финансирование будет утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере на этой неделе. Таким образом, ФИФА отреагировала на высказанные несколькими национальными ассоциациями опасения по поводу того, что высокие расходы на поездки, операционные расходы и налоги в США летом приведут к убыткам, даже если их команды успешно выступят на турнире.
«
"В преддверии заседания совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля ФИФА подтверждает, что ведет переговоры с ассоциациями по всему миру об увеличении доступных доходов. Это включает в себя предлагаемое увеличение финансовых взносов всем командам, прошедшим квалификацию на чемпионат мира, а также увеличение финансирования развития, доступного всем 211 ассоциациям-членам", - говорится в заявлении представителя ФИФА.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Он будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
