ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) принципиально согласилась увеличить призовой фонд чемпионата мира 2026 после того, как некоторые национальные ассоциации выразили обеспокоенность по поводу предстоящих расходов, сообщает Guardian.
В декабре совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд турнира в размере 727 млн долларов. Согласно документу, все национальные ассоциации, чьи сборные примут участие в турнире, гарантированно получат не менее 10,5 млн.
По данным источника, дополнительное финансирование будет утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере на этой неделе. Таким образом, ФИФА отреагировала на высказанные несколькими национальными ассоциациями опасения по поводу того, что высокие расходы на поездки, операционные расходы и налоги в США летом приведут к убыткам, даже если их команды успешно выступят на турнире.
"В преддверии заседания совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля ФИФА подтверждает, что ведет переговоры с ассоциациями по всему миру об увеличении доступных доходов. Это включает в себя предлагаемое увеличение финансовых взносов всем командам, прошедшим квалификацию на чемпионат мира, а также увеличение финансирования развития, доступного всем 211 ассоциациям-членам", - говорится в заявлении представителя ФИФА.
Стало известно, сколько заработал президент ФИФА за 2025 год
6 апреля, 12:49