15:38 27.04.2026 (обновлено: 17:48 27.04.2026)
В Самарской области штормовой ветер опрокинул грузовик на трассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штормовой ветер опрокинул грузовик на трассе под Самарой.
  • Водитель не пострадал.
  • Опрокидывание произошло на 80-м километре автодороги подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал» в 11:30 (10:30 мск) 27 апреля.
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Штормовой ветер опрокинул грузовой автомобиль, ехавший по федеральной трассе в Самарской области, водитель не пострадал, сообщили в региональном ГУМВД.
Приволжский гидрометцентр объявлял в минувшее воскресенье штормовое предупреждение. По прогнозу, утром и днем в понедельник местами в Самарской области ожидался очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду.
"По предварительным данным Госавтоинспекции, 27 апреля в 11.30 (10.30 мск – ред.) на 80-м километре автодороги подъезд к городу Оренбург от М-5 "Урал" в результате воздушного бокового потока произошло опрокидывание "ГАЗели" (без груза), под управлением 40-летнего водителя. В данном происшествии никто пострадал", - уточнили в канале главка на платформе "Макс".
