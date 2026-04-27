Грушко: гарантии безопасности для России необходимы для мира на Украине

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гарантии безопасности для России - это главный элемент, необходимый для преодоления украинского кризиса, позиция Евросоюза не учитывает его, тем самым исключая возможность урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Поразительно, что никто - я не слышал за последние 2 -3 года - (не говорит - ред.), что частью этого мирного уравнения (по украинскому конфликту - ред.) должны быть гарантии безопасности России. Собственно, главный элемент вообще для того, чтобы конфликт был преодолен и воцарился мир - это гарантии безопасности России", - сказал Грушко в интервью ИС "Вести".
Замминистра уточнил, что позиция Евросоюза, который продолжает снабжать Киев оружием, этот элемент не учитывает.
"Та позиция, которую Евросоюз занимает в отношении возможного мирного урегулирования (на Украине - ред.) и требует для себя место за столом переговоров, просто его (урегулирование - ред.) исключает", - указал Грушко.