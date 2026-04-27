Грушко: гарантии безопасности для России необходимы для мира на Украине

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гарантии безопасности для России - это главный элемент, необходимый для преодоления украинского кризиса, позиция Евросоюза не учитывает его, тем самым исключая возможность урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.