Свитер Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
10:45 27.04.2026 (обновлено: 11:12 27.04.2026)
Свитер Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

ESPN: игровой свитер Гретцки продали на аукционе за рекордные $2,8 млн

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игровой свитер Уэйна Гретцки продали на аукционе Goldin Auctions за рекордные 2,8 миллиона долларов.
  • Предыдущий рекорд составлял 1,45 миллиона долларов и был установлен тем же джерси в июне 2022 года.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Игровой свитер Уэйна Гретцки, в котором он провел свой последний матч за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", продан на аукционе Goldin Auctions за рекордные 2,8 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Джерси с 99-м игровым номером, в котором Гретцки оформил свой четвертый и последний чемпионский титул с "Ойлерз" в четвертом матче финала Кубка Стэнли 1988 года. Спустя три месяца после того, как канадец сыграл в этом свитере, "Ойлерз" обменяли его в "Лос-Анджелес Кингз".
Предыдущий рекорд составлял 1,45 млн и был установлен тем же самым джерси в июне 2022 года на аукционе Grey Flannel. Отмечается, что цена возросла после того, как было установлено и документально подтверждено, что Гретцки носил данный свитер в пяти матчах, включая первую и четвертую игры финала Кубка Стэнли 1988 года.
Гретцки 65 лет. Ему принадлежат рекорды НХЛ по набранным очкам (2857) и голевым передачам (1963) в регулярных чемпионатах. Канадец четыре раза завоевывал Кубок Стэнли с "Эдмонтоном".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Фетисов пожелал Овечкину остаться на один сезон в НХЛ ради рекорда Гретцки
15 апреля, 11:57
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
