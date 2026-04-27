Свитер Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Игровой свитер Уэйна Гретцки, в котором он провел свой последний матч за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", продан на аукционе Goldin Auctions за рекордные 2,8 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Джерси с 99-м игровым номером, в котором Гретцки оформил свой четвертый и последний чемпионский титул с "Ойлерз" в четвертом матче финала Кубка Стэнли 1988 года. Спустя три месяца после того, как канадец сыграл в этом свитере, "Ойлерз" обменяли его в "Лос-Анджелес Кингз".
Предыдущий рекорд составлял 1,45 млн и был установлен тем же самым джерси в июне 2022 года на аукционе Grey Flannel. Отмечается, что цена возросла после того, как было установлено и документально подтверждено, что Гретцки носил данный свитер в пяти матчах, включая первую и четвертую игры финала Кубка Стэнли 1988 года.
Гретцки 65 лет. Ему принадлежат рекорды НХЛ по набранным очкам (2857) и голевым передачам (1963) в регулярных чемпионатах. Канадец четыре раза завоевывал Кубок Стэнли с "Эдмонтоном".