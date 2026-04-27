Свитер Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

Предыдущий рекорд составлял 1,45 млн и был установлен тем же самым джерси в июне 2022 года на аукционе Grey Flannel. Отмечается, что цена возросла после того, как было установлено и документально подтверждено, что Гретцки носил данный свитер в пяти матчах, включая первую и четвертую игры финала Кубка Стэнли 1988 года.