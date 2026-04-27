Госуслуги запустят кнопку для жалоб на просьбы выключить VPN - РИА Новости, 27.04.2026
10:33 27.04.2026
Госуслуги запустят кнопку для жалоб на просьбы выключить VPN

Госуслуги позволят жаловаться на просьбы выключить VPN, когда он не используется

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Госуслуги" в ближайшее время запустят кнопку, которая позволит россиянам жаловаться на просьбы выключить VPN, когда он не используется, говорится в сообщении Минцифры.
"Если вы не используете VPN, но всё равно видите соответствующее предупреждение, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки сервиса, на который хотите зайти. На "Госуслугах" в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется", - сказано в сообщении.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Госдуме предложили создать перечень "белых VPN"
22 апреля, 00:12
Ранее в апреле ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ" также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.
В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев отмечал необходимость решить задачу по снижению использования VPN в России.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Песков ответил на вопрос о планах по введению ответственности за VPN
15 апреля, 12:17
 
