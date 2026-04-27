В мире снова звучит бряцание ядерным оружием, заявил Гутерреш

Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 27 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что контроль над вооружениями умирает, снова звучит бряцание ядерным оружием.
"Снова звучит бряцание ядерным оружием. Недоверие правит днем. Тяжело достигнутые нормы размываются. Контроль над вооружениями умирает", – заявил Гутерреш в рамках 11-Й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Он также отметил, что "память людей коротка" в части последствий применения ядерного оружия, заявив в этой связи о "коллективной амнезии".
Россия учтет возможность появления в Финляндии ядерного оружия
25 апреля, 03:00