В мире снова звучит бряцание ядерным оружием, заявил Гутерреш

ООН, 27 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что контроль над вооружениями умирает, снова звучит бряцание ядерным оружием.

Он также отметил, что "память людей коротка" в части последствий применения ядерного оружия, заявив в этой связи о "коллективной амнезии".