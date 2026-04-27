Рейтинг@Mail.ru
В мире снова звучит бряцание ядерным оружием, заявил Гутерреш
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 27.04.2026
В мире снова звучит бряцание ядерным оружием, заявил Гутерреш

Гетерреш: контроль над ядерными вооружениями умирает

© AP Photo / Yuki Iwamura — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что контроль над вооружениями умирает и снова звучит бряцание ядерным оружием.
  • Гутерреш отметил, что память людей коротка в части последствий применения ядерного оружия, заявив о «коллективной амнезии».
ООН, 27 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что контроль над вооружениями умирает, снова звучит бряцание ядерным оружием.
"Снова звучит бряцание ядерным оружием. Недоверие правит днем. Тяжело достигнутые нормы размываются. Контроль над вооружениями умирает", – заявил Гутерреш в рамках 11-Й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Он также отметил, что "память людей коротка" в части последствий применения ядерного оружия, заявив в этой связи о "коллективной амнезии".
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Россия учтет возможность появления в Финляндии ядерного оружия
25 апреля, 03:00
 
В миреАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала