Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия. Архивное фото

Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия

© REUTERS / Annegret Hilse Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкая журналистка Юлия Рус сравнила текущее состояние Германии с судьбой горбатого кита, который застрял в мелководье Балтийского моря.

По ее мнению, немцы переживают за судьбу кита, потому что видят в нем отражение своей страны, которая также "сбилась с курса" и "застряла на мелководье, в экономическом тупике".

БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Колумнистка газеты Bild Юлия Рус провела параллель между текущим состоянием Германии и судьбой горбатого кита, который уже больше месяца не может выбраться из мелководья в Балтийском море.

Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии . С тех пор спасатели безуспешно пытаются помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику. В настоящее время кит уже почти месяц находится в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара. Телерадиокомпания NDR сообщала, что в ближайшие дни запланирована новая попытка операции по его спасению.

"Вся Германия переживает за сбившегося с курса горбатого кита. Возможно, еще и потому, что (кит по кличке - ред.) Тимми такой же, как мы: неповоротливый, бессильный колосс, который просто не может сдвинуться с места. В ожидании, что все-таки произойдет чудо реформ", - пишет Рус в своей авторской колонке

По ее мнению, немцы так сильно озаботились судьбой кита и переживают за него, потому что увидели в нем отражение своей страны.

"Тимми - это также наше отражение. Отражение страны, которая тоже… сбилась с курса. Застрявшая на мелководье, в экономическом тупике. Так же, как у Тимми собственный вес его тела сдавливает внутренние органы, на нас давит бремя налогов, бюрократии и регулирования. Кит в иле – и страна, надеющаяся на грандиозный реформаторский рывок. Человек и животное ждут чуда", - отмечается в публикации.

Рус критикует попытки правящей немецкой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ провести реформы и не верит в их успех.