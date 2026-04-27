Рейтинг@Mail.ru
Немецкая журналистка сравнила ФРГ с китом, застрявшим в Балтийском море
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 27.04.2026 (обновлено: 23:29 27.04.2026)
Немецкая журналистка Рус сравнила Германию с китом, застрявшим в Балтийском море

© REUTERS / Annegret HilseСпециалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая журналистка Юлия Рус сравнила текущее состояние Германии с судьбой горбатого кита, который застрял в мелководье Балтийского моря.
  • По ее мнению, немцы переживают за судьбу кита, потому что видят в нем отражение своей страны, которая также "сбилась с курса" и "застряла на мелководье, в экономическом тупике".
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Колумнистка газеты Bild Юлия Рус провела параллель между текущим состоянием Германии и судьбой горбатого кита, который уже больше месяца не может выбраться из мелководья в Балтийском море.
Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С тех пор спасатели безуспешно пытаются помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику. В настоящее время кит уже почти месяц находится в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара. Телерадиокомпания NDR сообщала, что в ближайшие дни запланирована новая попытка операции по его спасению.
"Вся Германия переживает за сбившегося с курса горбатого кита. Возможно, еще и потому, что (кит по кличке - ред.) Тимми такой же, как мы: неповоротливый, бессильный колосс, который просто не может сдвинуться с места. В ожидании, что все-таки произойдет чудо реформ", - пишет Рус в своей авторской колонке.
По ее мнению, немцы так сильно озаботились судьбой кита и переживают за него, потому что увидели в нем отражение своей страны.
"Тимми - это также наше отражение. Отражение страны, которая тоже… сбилась с курса. Застрявшая на мелководье, в экономическом тупике. Так же, как у Тимми собственный вес его тела сдавливает внутренние органы, на нас давит бремя налогов, бюрократии и регулирования. Кит в иле – и страна, надеющаяся на грандиозный реформаторский рывок. Человек и животное ждут чуда", - отмечается в публикации.
Рус критикует попытки правящей немецкой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ провести реформы и не верит в их успех.
"Если в политике все будет продолжаться так же вяло, (как сейчас - ред.), то фатальные результаты выборов предрешены", - заключает автор.
В миреГерманияБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала