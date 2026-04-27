Вагенкнехт раскритиковала увеличение расходов ФРГ на армию и Украину

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала правительство Германии за увеличение военных расходов и финансовую поддержку Украины.
"Военные расходы Германии стремительно растут… Только в этом году расходы на вооружения и коррумпированную Украину могут достигнуть безумных 120 миллиардов евро", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Политик таким образом прокомментировала новый отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в котором Германия названа лидером по военным затратам в Европе в 2025 году. Согласно отчету, оборонные расходы ФРГ выросли на 24% по сравнению с 2024 годом и достигли 114 миллиардов долларов.
Политик считает, что правительство ФРГ должно прекратить наращивание вооружений. Вагенкнехт отметила, что Германия могла бы сэкономить 276 миллиардов евро, если бы заморозила военные расходы на уровне 2021 года. Она также указала на то, что эти средства могли бы быть направлены, к примеру, на ремонт немецких школ.