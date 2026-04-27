Рейтинг@Mail.ru
Диетолог предупредила о вреде сиропов в газировке для кишечника - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 27.04.2026
Диетолог предупредила о вреде сиропов в газировке для кишечника

РИА Новости: сладкие сиропы в газировке ведут к нарушениям в работе кишечника

© РИА Новости / Александр Кряжев
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Производство сахаросодержащих напитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диетолог Марина Вилкова заявила о рисках употребления сладких сиропов в энергетических и газированных напитках.
  • Для подслащивания напитков часто используют кукурузные сиропы, при этом 80% кукурузы генетически модифицированы.
  • По мнению диетолога, остатки глифосата, системного и агрессивного гербицида, могут накапливаться в растении и влиять на организм человека, вызывая нарушения пищеварения.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Риски употребления сладких сиропов в энергетических и газированных напитках связаны не только с высоким содержанием сахара, но и с сырьем, из которого они производятся, что может повлечь за собой нарушения в работе кишечника, заявила в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.
"Для подслащивания напитков чаще всего используют кукурузные сиропы, а 80% кукурузы у нас генетически модифицированы", - сказала Вилкова.
По ее словам, такие культуры изначально создавались устойчивыми к глифосату — широко применяемому гербициду, уничтожающему вредителей и сорняки.
"Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое", - добавила она.
Как отметила специалист, проблема, по ее мнению, заключается в том, что остатки этого вещества могут накапливаться в самом растении.
"Пока ученые не очень понимают, в каких количествах и где именно это может происходить. Но есть большая вероятность его системного воздействия не только на кукурузу, но и на организм человека", - уточнила канадский диетолог.
Вилкова считает, что попадание таких веществ в организм может быть связано с нарушениями пищеварения, в том числе длительными. По ее словам, речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником.
КанадаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала