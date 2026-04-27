Диетолог предупредила о вреде сиропов в газировке для кишечника

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Риски употребления сладких сиропов в энергетических и газированных напитках связаны не только с высоким содержанием сахара, но и с сырьем, из которого они производятся, что может повлечь за собой нарушения в работе кишечника, заявила в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.

"Для подслащивания напитков чаще всего используют кукурузные сиропы, а 80% кукурузы у нас генетически модифицированы", - сказала Вилкова.

По ее словам, такие культуры изначально создавались устойчивыми к глифосату — широко применяемому гербициду, уничтожающему вредителей и сорняки.

"Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое", - добавила она.

Как отметила специалист, проблема, по ее мнению, заключается в том, что остатки этого вещества могут накапливаться в самом растении.

"Пока ученые не очень понимают, в каких количествах и где именно это может происходить. Но есть большая вероятность его системного воздействия не только на кукурузу, но и на организм человека", - уточнила канадский диетолог.