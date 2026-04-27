Гарбузов: подготовка к возведению идет на площадке испытательной башни КМЗ

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На территории Карачаровского механического завода (КМЗ) ведется строительство испытательной башни для лифтового оборудования — одного из ключевых этапов развития столичной производственной площадки, в настоящее время на объекте выполняются подготовительные работы, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что генеральным подрядчиком выступает ООО "Промстрой" - компания, подведомственная столичному ДИПП. По его словам, Москва поддерживает проекты, которые не только создают новые промышленные мощности, но и формируют технологический задел для целых отраслей.

"Так, на территории Карачаровского механического завода создается современная площадка, объединяющая административные, производственные и испытательные функции, что расширит возможности для разработки, проверки и вывода на рынок новых решений в лифтостроении. Общая площадь объекта превысит 62 тысячи квадратных метров, при этом свыше 45,5 тысячи квадратов займет лабораторный комплекс. Еще 16,6 тысячи квадратных метров придется на 138-метровую испытательную башню, которая станет самой высокой в России", — добавил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Сейчас на площадке выполняются подготовительные работы, необходимых для перехода к основному этапу строительства. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, а предварительные материалы переданы для начала проектирования.

Как рассказал генеральный директор ООО "Промстрой" Владислав Султанов, с учетом масштабов проекта первоочередной задачей является качественная подготовка территории и последовательное выполнение работ нулевого цикла.

"В настоящий момент специалисты осуществляют работы по забивке пробных свай на территории производственного комплекса, которые необходимы для проверки параметров свайного фундамента в конкретных грунтовых условиях. Ввиду уникальности объекта было принято проектное решение о более глубоком заложении фундамента для обеспечения надежности башни. Кроме того, ведутся работы по устройству котлована глубиной 5,5 метра, а также установке шпунтового ограждения длиной 14,7 метра для более высокой устойчивости будущих стен", — подчеркнул он.

Параллельно с основными строительными работами продолжается проработка решений, которые должны усилить функциональность и архитектурную выразительность будущего комплекса. Для испытательной башни рассматриваются варианты размещения масштабного медиафасада, хорошо просматриваемого с Юго-Восточной хорды и Московского скоростного диаметра. В том числе прорабатывается вариант экрана площадью до 2100 квадратных метров, а также решение с эффектом иллюзии настоящего объема. В перспективе это станет не просто визуальным акцентом, но и частью функциональной инфраструктуры объекта: экран может использоваться как инструмент для информационного сопровождения площадки, навигации посетителей, трансляции информационной повестки, а также презентации технологических возможностей комплекса.

По словам гендиректора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, на предприятии появится современный лабораторно-испытательный комплекс, который позволит тестировать в том числе скоростные подъемники.