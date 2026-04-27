Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 27.04.2026
Гарбузов: площадь объектов к возведению по МПТ достигла 9,5 млн "квадратов"

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Площадь объектов, согласованных к строительству в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), достигла около 9,5 миллиона "квадратов", сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа стимулирования создания новых рабочих мест остается одним из ключевых инструментов развития инфраструктуры Москвы. На сегодняшний день совокупный объем объектов, реализуемых в рамках этой меры поддержки, достиг порядка 9,5 миллиона квадратных метров. Рост по итогам первого квартала 2026 года составил миллион квадратных метров", — отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Особое внимание в рамках меры поддержки уделяется развитию промышленной инфраструктуры Москвы: среди общего количества согласованных к строительству площадей более 1,5 миллиона квадратных метров приходятся на новые производства.
В ведомстве подчеркнули, что для Москвы важно не только создавать условия для появления новых площадок, но и обеспечивать инвесторам долгосрочные стимулы для их реализации. Так, с прошлого года коэффициент расчета льготы по программе МПТ для строительства новых объектов был увеличен на 20%. Эта мера повышает инвестиционную привлекательность проектов и позволяет бизнесу направлять высвобождаемые средства на внедрение современных технологий и создание новых рабочих мест.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о создании двух многофункциональных комплексов с промышленно-производственными помещениями и двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в районе Строгино в рамках реализации программы по созданию МПТ.
Программа стимулирования создания мест приложения труда существует уже шесть лет и охватывает почти все районы мегаполиса. Сейчас одобрено строительство более 290 объектов. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
